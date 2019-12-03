Официальный представитель МИД России Мария Захарова редко лезет за словом в карман. Так она буквально заставила Владимира Зеленского прикусить язык.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова редко лезет за словом в карман. Так она буквально заставила Владимира Зеленского прикусить язык.Ранее президент Украины весьма негативно высказывался о жителях Донбасса. По его словам, все, кто поддерживает Россию, должны покинуть Незалежную. Глава государства заявил, что намерен "бороться за украинцев, сбившихся с пути". Он предложил "тем, кто за Россию" – уехать из своего государства.Захарову же такие резкие слова возмутили. На это она заметила, что потерялись не граждане, а государство, которое их медленно пытается уничтожить. По ее мнению, танками делу нисколько не поможешь, ведь если воля сильна, люди будут до последнего бороться за то, что им дорого.Как сообщает , Мария порекомендовала Зеленскому не разевать рот на территории, а озаботиться тем, чтобы жителям Донецкой народной республики были предоставлены все права. Тогда, по мнению представителя МИД, ситуация может измениться в лучшую сторону: "Гарантируйте жителям права, и они найдутся сами".23 Ноя 2019 в 8:57 PSTНапомним, что не так давно Киев заявил о желании прибрать к рукам некоторые российские территории. Подобная дерзкая выходка раззадорила Захарову и она в своем привычном саркастическом ключе напомнила украинцам о полуострове Крым. Тогда представитель внешнеполитического ведомства отметила, что "одна "российская область" ужебыла в составе Украины, и ей там не понравилось".