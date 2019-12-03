Украинский лидер Владимир Зеленский упорно пытается вынести тему Крыма на обсуждение в рамках саммита нормандского формата. Президент Незалежной надеялся на помощь американцев, но Вашингтон, похоже, предпочел умыть руки.

Украинский лидер Владимир Зеленский упорно пытается вынести тему Крыма на обсуждение в рамках саммита нормандского формата. Президент Незалежной надеялся на помощь американцев, но Вашингтон, похоже, предпочел умыть руки.Вопрос принадлежности Крыма закрыт, об этом неоднократноговорил Владимир Путин. Но Киев по-прежнему питает иллюзии, недоумеваетполитический аналитик Денис Батурин.Опрометчивы и надежды Киева на участие Соединенных Штатов впереговорах в нормандском формате, отметил эксперт. "Этого не будет, Штатымогут оказывать только теневое влияние на политическую позицию Европы. Что жекасается Европы, ее интересы не всегда совпадают с США", – сказал политолог вбеседе с "Комсомольской правдой".Заявления Владимира Зеленского о принадлежности полуостровапредназначены для националистов, считает политолог Владимир Джаралла."Мол, все в порядке, мы после Донбасса будем поднимать тему Крыма", -пояснил эксперт.Вместе с тем он считает, что обращение к Соединенным Штатамговорит о подчиненном положении украинской дипломатии и чиновников. От встречив нормандском формате политолог ожидает снижения санкционного давления наРоссию.Зеленский готовится к встрече со мной)— Путин говорит (@CzarSays)Напомним, как и его предшественник, считает Крым "аннексированным" Россией регионом. Несмотря на то, чтонормандская четверка намерена обсуждать на саммите урегулирование в Донбассе,президент Украины предложил дополнить повестку вопросом Крыма. "Это нашатерритория, и я бы хотел, чтобы она к нам вернулась", – сказал главагосударства в беседе с польскими журналистами.В Москве Киеву дали понять: вопрос Крыма закрыт. Обсуждениястатуса полуострова не будет, а зря надеется на американцев."У Трампа нет ни желания, ни способности добиться этого", – приводятРИА Новости слова сенатора Алексея Пушкова.