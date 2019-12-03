Украинский лидер Владимир Зеленский упорно пытается вынести тему Крыма на обсуждение в рамках саммита нормандского формата. Президент Незалежной надеялся на помощь американцев, но Вашингтон, похоже, предпочел умыть руки.
Украинский лидер Владимир Зеленский упорно пытается вынести тему Крыма на обсуждение в рамках саммита нормандского формата. Президент Незалежной надеялся на помощь американцев, но Вашингтон, похоже, предпочел умыть руки.
Вопрос принадлежности Крыма закрыт, об этом неоднократно
говорил Владимир Путин. Но Киев по-прежнему питает иллюзии, недоумевает
политический аналитик Денис Батурин.
Опрометчивы и надежды Киева на участие Соединенных Штатов в
переговорах в нормандском формате, отметил эксперт. "Этого не будет, Штаты
могут оказывать только теневое влияние на политическую позицию Европы. Что же
касается Европы, ее интересы не всегда совпадают с США", – сказал политолог в
беседе с "Комсомольской правдой".
Заявления Владимира Зеленского о принадлежности полуострова
предназначены для националистов, считает политолог Владимир Джаралла.
"Мол, все в порядке, мы после Донбасса будем поднимать тему Крыма", -
пояснил эксперт.
Вместе с тем он считает, что обращение к Соединенным Штатам
говорит о подчиненном положении украинской дипломатии и чиновников. От встречи
в нормандском формате политолог ожидает снижения санкционного давления на
Россию.
Зеленский готовится к встрече со мной)
— Путин говорит (@CzarSays)
Напомним, как и его предшественник, считает Крым "аннексированным" Россией регионом. Несмотря на то, что
нормандская четверка намерена обсуждать на саммите урегулирование в Донбассе,
президент Украины предложил дополнить повестку вопросом Крыма. "Это наша
территория, и я бы хотел, чтобы она к нам вернулась", – сказал глава
государства в беседе с польскими журналистами.
В Москве Киеву дали понять: вопрос Крыма закрыт. Обсуждения
статуса полуострова не будет, а зря надеется на американцев.
"У Трампа нет ни желания, ни способности добиться этого", – приводят
РИА Новости слова сенатора Алексея Пушкова.