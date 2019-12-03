Телеведущая попалась на язык скандальному блогеру Лене Миро. Она считает, что Ксения Собчак не уделяет достаточно времени сыну Платону.

Телеведущая попалась наязык скандальному блогеру Лене Миро. Она считает, что Ксения Собчак не уделяетдостаточно времени сыну Платону.Светскийобозреватель обратила внимание на то, что мать светской львицы Людмила Нарусовавсеми силами пытается ее защитить. Она заявила, что Ксения Собчак и КонстантинБогомолов практикуют гостевой брак. По словам родительницы Ксении Собчак,режиссер живет в съемной квартире в центре, а его супруга – с ней и сыном Платономв загородном доме.По словам Нарусовой, дом Ксении Собчак слишком мал, чтобы тампоместился еще и Богомолов, а потому до решения квартирного вопроса муж и женапроживают отдельно друг от друга. "Там находятся и Ксения, и Платон, и няня, и учителя постоянно кПлатону приходят. Уже маловато места", – приводит слова матери журналистки ЛенаМиро.Материал дополняется