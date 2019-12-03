Телеведущая попалась на
язык скандальному блогеру Лене Миро. Она считает, что Ксения Собчак не уделяет
достаточно времени сыну Платону.
Телеведущая попалась на
язык скандальному блогеру Лене Миро. Она считает, что Ксения Собчак не уделяет
достаточно времени сыну Платону.
Светский
обозреватель обратила внимание на то, что мать светской львицы Людмила Нарусова
всеми силами пытается ее защитить. Она заявила, что Ксения Собчак и Константин
Богомолов практикуют гостевой брак. По словам родительницы Ксении Собчак,
режиссер живет в съемной квартире в центре, а его супруга – с ней и сыном Платоном
в загородном доме.
По словам Нарусовой, дом Ксении Собчак слишком мал, чтобы там
поместился еще и Богомолов, а потому до решения квартирного вопроса муж и жена
проживают отдельно друг от друга. "Там находятся и Ксения, и Платон, и няня, и учителя постоянно к
Платону приходят. Уже маловато места", – приводит слова матери журналистки Лена
Миро.
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