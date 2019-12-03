Мужчине грозит до двух лет лишения свободы

В Коврове 37-летний житель подозревается в подделке медицинской справки, предоставленной в полицию. Ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщают в УМВД России по Владимирской области.В конце ноября житель Коврова обратился в полицию, чтобы получить водительские права. Однако при проверке документов, полицейским показалось, что медицинская справка – подделка.Оказалось, что в дате выдачи документа исправлена одна цифра. Мужчина признался, что сам внёс правку, чтобы заново не получать документ. В его отношении возбуждено уголовное дело за подделку документов. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.