Шведский нападающий Златан Ибрагимович определился с клубом, в котором он продолжит свою карьеру. У шведа было несколько вариантов, однако после долгих раздумий форвард решил вернуться в итальянский Милан.

Шведский нападающий Златан Ибрагимович определился с клубом, в котором он продолжит свою карьеру. У шведа было несколько вариантов, однако после долгих раздумий форвард решил вернуться в итальянский "Милан".38-летний футболист, как сообщает The Telegraph, уже обсудил с представителями красно-черных детали контракта. Стороны достигли соглашения по условиям договора. Планируется, что "россонери" планируют объявить о трансфере Ибрагимовича 15 декабря.Напомним, что предыдущим клубом Златана был американский футбольный клуб "Лос-Анджелес Гэлакси". За "Милан" же швед выступал с 2010 по 2012 год.