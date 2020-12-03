В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Троицкий районный суд г. Москвы...

ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом.Как сообщалось ранее , на автомобильной трассе А-101 «Москва-Рославль» в районе 74 км водитель легкового автомобиля «Лексус», не справившись с управлением, совершил наезд на стоящий на разворот автомобиль «Киа Рио». От удара машина выехала на полосу встречного движения, где совершила лобовое столкновение с двигающимся навстречу автомобилем «Хонда Цивик».В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля «Киа Рио», 33-летняя женщина и 35-летний мужчина, от полученных телесных повреждений скончались на месте.Водитель и пассажир, которые находились в автомобиле «Хонда Цивик», с полученными травмами доставлены в одно из медицинских учреждений столицы.На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции ТиНАО был задержан подозреваемый в совершении ДТП. Им оказался 58-летний житель одного из регионов России.По данному факту СЧ СУ УВД по ТиНАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Впоследствии уголовное дело было передано для дальнейшего расследования в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Троицкий районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28