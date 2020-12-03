В ноябре 2016 года «Ростелеком» запустил в 16 регионах Центрального федерального округа новую услугу – мобильную связь. В начале 2019 года она стала доступна для всех 18 субъектов федерации в ЦФО.

В ноябре 2016 года «Ростелеком» запустил в 16 регионах Центрального федерального округа новую услугу – мобильную связь. В начале 2019 года она стала доступна для всех 18 субъектов федерации в ЦФО. За последние два года количество пользователей выросло на 137 % и превысило 370 тысяч человек. Таким образом, «Ростелеком» стал единым поставщиком услуг связи для