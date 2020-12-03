Он рассказал, что в популярной социальной сети познакомился с девушкой и она стала регулярно просить у него деньги под предлогом необходимости решения различных вопросов. Например, оплаты её поездки во Владимир к нему.

55-летний мужчина перевел этой "знакомой по переписке" более 680 тысяч рублей.Он рассказал, что в популярной социальной сети познакомился с девушкой и она стала регулярно просить у него деньги под предлогом необходимости решения различных вопросов. Например, оплаты её поездки во Владимир к нему.Затем писала, что не может, попала в психиатрическую клинику и ей необходимы деньги, чтобы выйти оттуда и так далее. Пока он не понял, что стал жертвой обмана.Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Следствием установлено, что от имени девушки, чьи фото и персональные данные были взяты в свободном доступе в сети интернет, писал 21-летний житель Башкирии.Он былзадержан и доставлен во Владимир. В содеянном сознался, заключен под стражу.Правоохранители проводят проверку на причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.