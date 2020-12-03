Предприниматель, филантроп и соучредитель образовательной платформы ПостНаука Роман Авдеев провел прямой эфир с доктором физико-математических наук Леонидом Григоренко. Темой выпуска стали атомные ядра.

Предприниматель, филантроп и соучредитель образовательной платформы "ПостНаука" Роман Авдеев провел прямой эфир с доктором физико-математических наук Леонидом Григоренко. Темой выпуска стали атомные ядра.Эфир прошел в рамках проекта "Путь атома". Он приурочен к 75-летию атомной промышленности. "ПостНаука" выпускает его совместно с "Росатомом".Из чего состоит ядро атома, что такое "экзотические" ядра и "ядерная материя", можно ли при помощи высоких технологий получить из железа золото – об этих темах Авдеев и Григоренко поговорили в прямом эфире.Новый выпуск является частью гида "Атомы науки". В нем "ПостНаука" рассказывает об исследованиях атома на переднем крае фундаментальной физики.Предприниматель и соучредитель интернет-журнала "ПостНаука" Роман Авдеев регулярно проводит прямые эфиры на странице журнала в "Ютуб". Вопросами фундаментальной науки канал не ограничивается и старается показать максимально широкую картину мира.Авдеев говорит с учеными и представителями индустрий об экономике, здоровье, саморазвитии. Они обсуждают новости науки и актуальные проблемы, стараются понять причины их возникновения и пути решений. Зрители задают интересующие их вопросы.Роман Авдеев является председателем совета директоров концерна "Россиум". Бизнесмен владеет Московским кредитным банком, девелоперской компанией "Инград" и футбольным клубом "Торпедо Москва". Предприниматель основал фонд "Арифметика добра", который помогает детям-сиротам обрести семью. Сам бизнесмен является отцом 23 детей.