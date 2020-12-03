За счёт оптимизации логистики удалось увеличить пропускную способность ПЦР-лаборатории с 600 тестов до 948 тестов в сутки.

Глава региона Владимир Сипягин провёл рабочую встречу с помощником Министра здравоохранения Оксаной Гусевой и экспертами «Росатома». Стороны обсудили внедрение технологий бережливого производства во владимирской медицине.В частности, это касается ПЦР-лабораторий, первичного звена, скорой помощи и дистанционно-консультативного центра по медицинскому сопровождению пациентов с коронавирусом, которые лечатся амбулаторно. В условиях дефицита кадров освоение новых технологий приобретает особую актуальность.«За счёт оптимизации логистики удалось увеличить пропускную способность ПЦР-лаборатории с 600 тестов до 948 тестов в сутки. Во владимирской городской поликлинике №1 получилось разделить потоки пациентов с инфекционной и неинфекционной патологией, организовать отделение острых респираторных инфекций и улучшить эффективность работы колл-центра», - отмечают в пресс-службе Белого дома.Выслушав коллег, эксперты «Росатома» и Оксана Гусева дали рекомендации по дальнейшему усовершенствованию работы медучреждений области.В региональном здравоохранении принципы бережливого производства внедряются уже три года. В 2017 в области открылись первые бережливые регистратуры.