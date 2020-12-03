Превышен минимальный уровень охвата населения при исследованиях на ковид. Сейчас он составляет 280 тестов на 100 000 населения.

Во время брифинга по ситуации с коронавирусом директор департамента здравоохранения Елена Утёмова сообщила, что в регионе ликвидирована длительная очерёдность на получение результатов тестов на коронавирус.Превышен минимальный уровень охвата населения при исследованиях на ковид. Сейчас он составляет 280 тестов на 100 000 населения.Главврач региона добавила, что в регион поставлено более 21 000 упаковок лекарств для лечения Covid-19.«К 30 ноября 1080 жителей уже обеспечены препаратами на дому. В ближайшее время ожидаются дополнительные поставки лекарств», - резюмировала Елена Утёмова.Напомним, что всего облздрав планирует обеспечить медикаментами порядка 6 500 пациентов, которые лечатся амбулаторно.