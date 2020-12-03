Превышен минимальный уровень охвата населения при исследованиях на ковид. Сейчас он составляет 280 тестов на 100 000 населения.
Во время брифинга по ситуации с коронавирусом директор департамента здравоохранения Елена Утёмова сообщила, что в регионе ликвидирована длительная очерёдность на получение результатов тестов на коронавирус.
Превышен минимальный уровень охвата населения при исследованиях на ковид. Сейчас он составляет 280 тестов на 100 000 населения.
Главврач региона добавила, что в регион поставлено более 21 000 упаковок лекарств для лечения Covid-19.
«К 30 ноября 1080 жителей уже обеспечены препаратами на дому. В ближайшее время ожидаются дополнительные поставки лекарств», - резюмировала Елена Утёмова.
Напомним, что всего облздрав планирует обеспечить медикаментами порядка 6 500 пациентов, которые лечатся амбулаторно.