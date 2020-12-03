За прошедшие сутки зарегистрировано 140 вновь зараженных.

Во Владимирской области за прошедшие сутки выявили 140 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. именно такие данные сообщил Роспотребнадзор в соем отчете на 3 декабря. Наибольшее число заболевших во Владимире - только за прошедшие сутки прирост составил 40 случаев. Сильно отстает Гусь-Хрустальный - 16 случаев. Столько же человек заболело со 2 по 3 декабря в Муромском районе.На сегодня во Владимирской области с начала пандемии официально подтвержено 13 656 случаев заболевания. Все больные находятся под медицинским наблюдением.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены