Прокуратура добилась возмещения ущерба, который бывший руководитель ГУП “Тепличный” Виктор Шляхов нанес предприятию. Напомним, экс-главу государственного унитарного предприятия

Прокуратура добилась возмещения ущерба, который бывший руководитель ГУП “Тепличный” Виктор Шляхов нанес предприятию. Напомним, экс-главу государственного унитарного предприятия обвиняли в получении взятки в крупном и особо крупном размере, хищении имущества комбината, коммерческом подкупе, злоупотреблении должностными полномочиями. По оценкам следствия в результате преступных действий экс-директор государственного предприятия получил около 4 миллионов 400 тысяч рублей. Кроме того, бывший