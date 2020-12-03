Думский комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять в первом чтении законопроект, позволяющий присвоить статус иностранного агента физическим лицам и организациям без юрлица. Мера необходима для обеспечения национальной безопасности страны, объясняют эксперты.

Думский комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять в первом чтении законопроект, позволяющий присвоить статус иностранного агента физическим лицам и организациям без юрлица. Мера необходима для обеспечения национальной безопасности страны, объясняют эксперты.Сейчас иностранными агентами могут быть только граждане, которые распространяют информацию признанных иноагентами СМИ и получают деньги из-за рубежа. Предложенный сенаторами и депутатами законопроект позволяет распространить этот статус на тех, кто ведет политическую деятельность или собирает важные для национальной безопасности сведения в интересах иностранных государств.Предложенные нормы предлагается применять к ситуациям, которые не подпадают под статью Уголовного кодекса России о шпионаже и госизмене. Законопроект направлен на реализацию новых норм Конституции о защите суверенитета, отметил руководитель думского комитета по безопасности Василий Пискарев.Признанные иноагентами физлица каждые полгода будут отчитываться перед Минюстом о своей деятельности и расходовании средств, полученных из-за рубежа. Они не смогут занимать должности на государственной и муниципальной службе."Получаете деньги на вашу деятельность из-за рубежа – зарегистрируйтесь в качестве иностранного агента и работайте, но при этом информируйте государственные органы и граждан России о том, в интересах какого государства вы действуете", – объяснил суть законопроекта Пискарев.Минюст поддержал документ. В ходе заседания комитета ГД по безопасности замглавы министерства Олег Свириденко отметил, что в течение трех лет на финансирование НКО-иноагентов из-за границы поступило около двух миллиардов рублей. Сколько получают физлица – еще предстоит выяснить.В заседании приняли участие эксперты. Член Общественной палаты Мария Бутина считает, что ограничивать деятельность иноагентов политикой нецелесообразно. Она напомнила, что в США зарегистрировано более двух тысяч физлиц-иноагентов, исключение там делают только для религиозной и культурной деятельности. Эксперт призвала рассматривать каждый случай отдельно.Закон о физлицах-иноагентах необходим для обеспечения национальной безопасности России, убежден член Общественной палаты Александр Малькевич. По его словам, работа по расшатыванию внутриполитической ситуации перед выборами в Думу в 2021 году уже ведется."Особенно опасно, когда раскручиваются так называемые лидеры общественного мнения среди молодежи", – сказал он.Ситуация с объединениями без образования юрлица тоже не урегулирована, указал эксперт. В пример он привел организацию "Голос". Ее включили в реестр иноагентов – теперь она работает в формате движения, что не требует образования юридического лица, напомнил Малькевич. При этом "Голос" хочет обучить к думской кампании 200 тысяч наблюдателей, подчеркнул член ОП.Маркировка "иноагент" нужна для того, чтобы человек видел, от кого получает информацию, отметил эксперт. На Западе контент маркируют и даже цензурируют, добавил Малькевич.Поддержал законопроект и генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Физлица, о которых идет речь в инициативе, нередко пытаются казаться патриотами, но наносят стране серьезный ущерб, пояснил аналитик.Госдума может рассмотреть законопроект на ближайшем заседании. Оно состоится 8 декабря.