Добровольцы могут быть востребованными кандидатами на выборах в Госдуму в 2021 году, считают эксперты. Глава исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов посоветовал политическим партиям обратить внимание на волонтеров.

Добровольцы могут быть востребованными кандидатами на выборах в Госдуму в 2021 году, считают эксперты. Глава исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов посоветовал политическим партиям обратить внимание на волонтеров.Перспективы волонтеров на выборах в нижнюю палату парламента в четверг, 3 декабря, обсуждали на круглом столе в Москве. Мероприятие прошло в МИА "Россия сегодня".Партиям выгодно обращаться к людям, которые ведут активную общественную и волонтерскую деятельность, они усилят их списки и округа, считает глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов."В политике есть большой запрос на людей с моральным авторитетом. Кто как не волонтеры обладают максимальным моральным авторитетом и имеют внутреннее право представлять общество в следующем парламенте?" – отметил он.По мнению Кузнецова, от таких кандидатов не будут требовать большого опыта хозяйственной работы. Сильной стороной волонтеров является эмпатия и большой опыт общения с людьми. Эти качества будут требоваться от кандидатов, считает он.Партии будут активнее вовлекать волонтеров в политику, уверен руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Сильной стороной добровольцев политолог назвал искренность, понимание человеческих проблем, энергичность."Потребность в таких людях у политических партий будет расти. Но и потребность волонтеров в том, чтобы реализовать себя через политические партии, тоже будет расти", – убежден эксперт.