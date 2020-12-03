Эти изменения временные.

Эти изменения временные.АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» информирует, что с 3 по 12 декабря изменяется расписание пригородных поездов на Муромском направлении:Поезд № 6180 сообщением Муром — Мухтолово будет отправляться в 20:08 и прибывать на конечную станцию в 21:35.Поезд № 6069 сообщением Муром — Вековка будет отправляться в 20:08 и прибывать на конечную станцию в 21:54.С 13 декабря электрички снова начнут следовать по привычному расписанию. Поэтому пассажирам рекомендуют при планировании поездки на электричке сверять актуальное расписание.