Знаменитая российская фигуристка Елизавета Туктамышева заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19. Из-за этого она пропустит 5-й этап Кубка России по фигурному катанию в Москве. О том, что ..

Знаменитая российская фигуристка Елизавета Туктамышева заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19. Из-за этого она пропустит 5-й этап Кубка России по фигурному катанию в Москве.О том, что тест Туктамышевой на ковид дал положительный результат, сообщили представители Федерации фигурного катания на коньках России, пишет .В активе 23-летней спортсменки – золото чемпионатов мира и Европы 2015 года, а также серебро командного чемпионата мира того же года.