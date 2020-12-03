Смысл в том, чтобы потенциальные носители ковида, посетители с температурой, не пересекались с пациентами, которые пришли в больницу совершенно по другому вопросу.

Ранее департамент здравоохранения сообщал, что в поликлиниках Владимира стартовал проект по Эксперимент чиновники решили поставить на первой горбольнице. Смысл в том, чтобы потенциальные носители ковида, посетители с температурой, не пересекались с пациентами, которые пришли в больницу совершенно по другому вопросу.Итак, с 23 ноября на входе в медучреждение дежурит медсестра, которая контролирует наплав граждан и регулирует их движение. Одних пускают через центральный вход, других в обход.Приём больных с ОРВИ или другими признаками простудных заболеваний ведётся в отдельном крыле с 8:00 до 20:00. Вход и выход только через улицу.В больнице отмечают, что раньше здесь были кабинет УЗИ, флюорографии и процедурный. Сейчас работают два терапевта и кабинет по забору мазков. Ежедневная проходимость составляет порядка 100 жителей. При этом их стараются распределять так, чтобы вся сотня не пришла к 8 часам утра и не толпилась у входа.В облздраве сообщают, что за прошлую неделю здесь приняли почти 500 пациентов. Около 200 получили медицинские препараты для лечения.Добавим, что разводить потоки начали ещё в трёх больницах областной столицы. В районах Владимирской области проект планируют запустить через неделю.