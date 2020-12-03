В Екатеринбурге пациентам больниц, зараженным коронавирусной инфекцией COVID-19, разрешили приглашать к себе священнослужителей. Для этого нужно лишь разрешение заведующего отделением. Так, ..

В Екатеринбурге пациентам больниц, зараженным коронавирусной инфекцией COVID-19, разрешили приглашать к себе священнослужителей. Для этого нужно лишь разрешение заведующего отделением.Так, различные медучреждения города уже посетили глава отдела социального служения Екатеринбургской епархии РПЦ протоиерей Евгений Попиченко и отец Максим Миняйло, а также настоятель храма Иннокентия Московского иерей Илия Александров. Клирики могут навещать больных лишь в защитных костюмах. Их можно вызвать для проведения исповеди, причастия и других обрядов, сообщает телеканал "".