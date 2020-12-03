Корпоративы отменили. Впереди тотальные проверки всех и вся. Белодомовские чиновники рассказали, как намерены снижать распространение коронавирусной инфекции в регионе. Никаких

Корпоративы отменили. Впереди тотальные проверки всех и вся. Белодомовские чиновники рассказали, как намерены снижать распространение коронавирусной инфекции в регионе. Никаких новогодних дискотек и праздников, заявил официальный представитель регионального управления Роспотребнадзора. Эпидобстановка в регионе сложная. Количество зараженных ковидом стремительно растет. С конца сентября число коронавирусных больных увеличилось в три раза. Сергей Макеев, начальник отдела санитарного надзора