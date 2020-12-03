Дело будет рассматривать Муромский горсуд.

Муромский горсуд рассмотрит дело о возмещении вреда здоровью из-за падения женщины со второго этажа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Муромлянка вместе с роднёй проводила досуг на базе отдыха «Озёрный». Спустя какое-то время ей потребовалось позвонить, но, как выяснилось, связь у озера Большое Свято ловит слабо. Чтобы поймать стабильный сигнал, отдыхающая вышла на веранду кафе магазина. Оказалось, что пол на ней был прогнившим, доски сломались и гостья упала с высоты второго этажа. При падении женщина получила травмы, которые потом пришлось лечить, а следовательно, в этот период времени она лишилась заработка.С целью компенсировать расходы на врачей и утраченный доход она подала иск в суд к МБУ ДО «Центр внешкольной работы».