В начале ноября состоялся финал всероссийского конкурса для школьников Большая перемена. Победителями стали 300 одиннадцатиклассников и столько же учащихся 9-10 классов. Ребята рассказали о планах на будущее и о том, на что потратят премии.

В начале ноября состоялся финал всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена". Победителями стали 300 одиннадцатиклассников и столько же учащихся 9-10 классов. Ребята рассказали о планах на будущее и о том, на что потратят премии.Победители из числа одиннадцатиклассников получили по миллиону рублей, учащиеся 9-10 классов – по 200 тысяч. Они смогут потратить деньги на обучение и покупку образовательных гаджетов. Все финалисты получили путевки в детский центр "Артек". А 20 лучших школ – по два миллиона рублей на закупку оборудования.Наталья Авдеева из Саратова создала 16-минутный танцевальный ролик в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Она научилась монтировать, собрала много информации о музыке и костюмах тех лет. Школьница планирует потратить приз на танцевальные мастер-классы и покупку гаджетов для развития своих соцсетей.В свою очередь Иван Шишкин из Кирова разработал компьютерную игру для детей младшего и среднего возраста. Она учит правильно переходить дорогу, тушить пожар, распознавать опасность и прочее. Школьник потратит приз на образование и профессиональное развитие. Ему нужен ноутбук с мощным процессором.Творчеством занимается и Мария Мирошник из Самары. Школьница увлекается живописью, изучает программирование.Несмотря на юный возраст, она написала четыре книги. Среди них – романтическая история о девушке с высоким ростом "Дневник дылды". История рассказывает о том, как героиня поборола комплексы. Приз победительница "Большой перемены" потратит на продвижение своих книг.А одиннадцатиклассник Даниял Шабанов намерен отложить денежную премию на оплату ординатуры. Он мечтает стать детским хирургом. Сестра юноши работает медиком в Москве. Он надеется, что в будущем в их семье будет медицинская династия."Мой кумир – Леонид Рошаль, он великолепный мастер своего дела, и я восхищаюсь его профессионализмом. Если бы мечта сбылась, я бы поговорил с Леонидом Михайловичем о моем выборе профессии, о том, как перебороть страхи в медицине, и на что лучше опираться в будущем во время учебы", – рассказал победитель конкурса.Организаторами "Большой перемены" выступают АНО "Россия – страна возможностей", Министерство просвещения, Российское движение школьников и ФГБУ "Роспатриотцентр". Конкурс стал ежегодным. Новый сезон начнется 28 марта 2021 года.