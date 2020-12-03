Стоимость работ составляла 25,5 миллиона рублей.

На Октябрьском проспекте во Владимире завершается ремонт теплосети. Работы на этом участке выполняются с опережением сроков. Компания «Т Плюс» должна сдать объект до 15 декабря, но объект сдадут раньше.Напомним, в областном центре после ремонта наконец открыли улицу Чайковского. Но радость автомобилистов была недолгой. Ремонт переместился на Октябрьский проспект. Сообщалось, что старые коммунальные трубы под проезжей частью заменят новыми, более совершенными. Всего планировалось заменить 228 метров тепловых сетей. Стоимость работ составляла 25,5 миллиона рублей.