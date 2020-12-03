«Наш ВЫБОР» — это программа о том, какие товары и услуги доступны владимирцам. Наши корреспонденты не только показывают, но и испытывают на прочность товары, пробуют на вкус продукты, а

«Наш ВЫБОР» — это программа о том, какие товары и услуги доступны владимирцам. Наши корреспонденты не только показывают, но и испытывают на прочность товары, пробуют на вкус продукты, а услуги проверяют на себе. В программе мы отвечаем на самые распространенные вопросы горожан, собираем мнения экспертов, развеиваем мифы, сравниваем, выбираем и делаем свой выбор. В этом