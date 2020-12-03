Ранее он так и не возместил нанесенный ущерб.

Ранее он так и не возместил нанесенный ущерб.Напомним, что Шляховнарушил права и законные интересы ГУП ВО комбинат «Тепличный». Это выразилосьв заключении мирового соглашения с ООО «Продукт-Экстра», которое не предусматривало взыскание штрафных санкций с должника. При этом фактически предоставило вышеуказанному лицу беспроцентную рассрочку по оплате продукции с сентября 2016 года до августа 2018 года. А в последующем в невозможности взыскания дебиторской задолженности с ООО «Аргентум-Трэйд» и «Продукт-Экстра» в суммеболее 7 млнрублей.В прошлом году онлишен свободы на срок 8 лет строгого режима со штрафом в размере 20млнрублей. Приговор суда вступил в законную силу 14августа2019годаОднако осужденныйне возместил ущербпредприятию, причиненный преступлением, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Поэтомупрокуратуройнаправленов Перовский районный суд г. Москвыисковое заявлениео взыскании в пользу унитарного предприятия ущерба7 млн рублей. И по результатам рассмотрения иска требования прокурора удовлетворены