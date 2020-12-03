Ранее он так и не возместил нанесенный ущерб.
Ранее он так и не возместил нанесенный ущерб.
Напомним, что Шляхов
нарушил права и законные интересы ГУП ВО комбинат «Тепличный»
. Это выразилось
в заключении мирового соглашения с ООО «Продукт-Экстра», которое не предусматривало взыскание штрафных санкций с должника. При этом фактически предоставило вышеуказанному лицу беспроцентную рассрочку по оплате продукции с сентября 2016 года до августа 2018 года. А в последующем в невозможности взыскания дебиторской задолженности с ООО «Аргентум-Трэйд» и «Продукт-Экстра» в сумме
более 7 млн
рублей.
В прошлом году он
лишен свободы на срок 8 лет строгого режима со штрафом в размере 20
млн
рублей. П
риговор суда вступил в законную силу 14
августа
2019
года
.
Однако о
сужденный
не возместил ущерб
предприятию
, причиненный преступлением, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
Поэтому
прокуратурой
направлено
в Перовский районный суд г. Москвы
исковое заявление
о взыскании в пользу унитарного предприятия ущерба
7 млн рублей. И п
о результатам рассмотрения иска требования прокурора удовлетворены
.