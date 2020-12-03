В этот день в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у стен Московского Кремля в Александровском саду.

В этот день в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у стен Московского Кремля в Александровском саду.Во Владимире на Князь-Владимирском кладбище состоится памятное мероприятие, посвящённое Дню Неизвестного солдата. Эта дата призвана увековечить память о воинской доблести и бессмертном подвиге российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами, чьё имя осталось неизвестным, а также способствовать укреплению патриотического сознания.У воинского мемориала на Князь-Владимирском кладбище соберутся представители администрации Владимирской области, органов местного самоуправления городов Владимира и Коврова, правоохранительных органов региона, воспитанники патриотических клубов области. В рамках мероприятия завершится акция «Наследники Победы».