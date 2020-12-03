Заместителем руководителя аппарата Центризбиркома России стал Александр Обухов. Он победил на конкурсе Лидеры России – 2020.

Заместителем руководителя аппарата Центризбиркома России стал Александр Обухов. Он победил на конкурсе "Лидеры России – 2020".Центризбирком участвует в национальной программе "Цифровая экономика Российской федерации". На новой должности Александр будет заниматься внедрением новых технологий в избирательный процесс. Это сделает процедуру голосования доступнее."Также я отвечаю за сопровождение деятельности Федерального центра информатизации при ЦИК России по вопросам внедрения и использования инновационных технологий", – рассказал победитель конкурса.Обухов займется внедрением цифровых сервисов для избирателей и кандидатов и продвижением новых технологий в избирательные комиссии. Глобальная цель – создание цифровой платформы, которая заменит ГАС "Выборы". Такую задачу поставила глава Центризбиркома Элла Памфилова.Обухов стал победителем второго сезона конкурса "Лидеры России". Сейчас он вспоминает, что пытался просчитать математическую возможность войти в сотню победителей среди десятков тысяч участников. Александр был убежден, что это невозможно. Но сейчас такого слова для него не существует."В конкурсе "Лидеры России" возможно победить, возможно сидеть за одним столом с Михаилом Мишустиным, Германом Грефом, Сергеем Кириенко и обсуждать с ними плюсы и минусы своих идей и то, как их можно докрутить для успешной реализации. Возможно познакомиться с единомышленниками со всей страны, возможно получить поддержку со стороны бизнеса и государства", – поделился впечатлениями Обухов.Победитель родился в августе 1979 года. Окончил политехнический университет в Омске по специальности "Информатика и вычислительная техника". Затем прошел обучение в рамках Президентской программы подготовки управленческих кадров по специальности "Менеджмент", профессиональную переподготовку в Московской школе управления "Сколково". Стажировался в Японии. Сейчас по гранту конкурса учится в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по программе "Executive MBA".Конкурс реализуется АНО "Россия – страна возможностей". За три сезона назначения на высокие должности получили более 220 участников.