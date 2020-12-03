Жители Ковровского и Петушинского районов фиктивно поставили на учет иностранных граждан.

Отделом дознания ОМВД России по Петушинскому району направлены в суд уголовные дела по факту фиктивной постановки на учёт иностранных граждан.Противоправные факты были выявлены участковыми уполномоченными полиции летом текущего года.Установлено, что три местные жительницы поставили на учёт по месту своего жительства 3 иностранных граждан, фактически не предоставив им жилое помещение для проживания.В отношении фигуранток отделом дознания ОМВД России по Петушинскому району были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации). В настоящее время уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.Факты фиктивной постановки на учет иностранных граждан выявлены сотрудниками полиции в Коврове.Местная жительница направила три уведомления о прибытии иностранных граждан, которым не собиралась предоставлять место для проживания.В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.