Депутаты стали волонтерами. Защитные маски и новогодние продуктовые наборы передали многодетным семьям Суздальского района. Депутаты “Единой России” продолжают поддерживать людей

Депутаты стали волонтерами. Защитные маски и новогодние продуктовые наборы передали многодетным семьям Суздальского района. Депутаты “Единой России” продолжают поддерживать людей во время коронавируса. В рамках работы партийного волонтерского Центра Вячеслав Картухин вместе с представителями суздальского отделения партии побывал в гостях у многодетных семей из Суздальского района. Вячеслав Картухин: Хочется пожелать, чтобы, во-первых, все в вашей