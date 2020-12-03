Праздник на весь двор. Ветеран Великой Отечественной войны празднует 95-летний юбилей. Ветеран войны и кавалер орденов Красной Звезды и Славы Николай Щелконогов родился в декабре 1925 года, на

Праздник на весь двор. Ветеран Великой Отечественной войны празднует 95-летний юбилей. Ветеран войны и кавалер орденов Красной Звезды и Славы Николай Щелконогов родился в декабре 1925 года, на войну ушёл 17-летним мальчишкой. Воевал на 1-ом Белорусском фронте и дошел до Берлина, где оставил свой автограф на стенах поверженного Рейхстага. После войны был направлен во Владимир