В текущем году на территории Владимирской области из незаконного оборота изъято более 658 кг наркотических средств, в том числе свыше 44 кг наркосодержащих растений и более 20 кг марихуаны.

В 2020 году на территории Владимирской области из незаконного оборота изъято более 658 кг наркотических средств, в том числе свыше 44 кг наркосодержащих растений и более 20 кг марихуаны.Сотрудниками полиции в регулярном режиме проводятся мероприятия по пресечению фактов незаконного оборота наркотических средств.Так, в конце ноября текущего года следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в сбыте наркотических средств в крупном размере.В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции в августе текущего года, из незаконного оборота было изъято 853,3 грамма маковой соломы, принадлежавшей обвиняемому. Установлено, что запрещенные наркотические средства фигурант сбыл другому жителю района.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.В совершении аналогичного преступления обвиняются двое жителей Гусь-Хрустального района. На дачном участке одного из фигурантов оперативники обнаружили 113,6 грамма марихуаны, из автомобиля другого изъяли 2, 35 грамма синтетического наркотического средства. В ближайшее время оба предстанут перед судом.Ещё один факт незаконного хранения наркотиков пресечен полицейскими при содействии коллег из регионального УФСБ в октябре текущего года в Суздальском районе.В жилом доме правоохранители обнаружили 296,5 грамма марихуаны и 24,5 грамма конопли. Хозяин дома, 35-летний местный житель, пояснил, что выращивал наркосодержащие растения на своем приусадебном участке для личного потребления.В настоящее время в отношении гражданина следственным отделом ОМВД России по Суздальскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).УМВД России по Владимирской области напоминает: любой гражданин может сообщить об известных ему фактах незаконного оборота наркотиков:по «телефону доверия» Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области – (4922) 52-72-13 (бесплатно, круглосуточно);по телефону дежурной части УМВД России по Владимирской области – (4922) 45-18-81;по телефонам дежурных частей территориальных отделов УМВД России по Владимирской области.