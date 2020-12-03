Из-за эпидемии коронавируса в мире экономики многих стран оказались на грани краха. В России лишь несколько регионов держатся на плаву и обеспечивают себя сами. Однако эксперты считают, что страну ждет новый удар. Кризис в России только набирает обороты.

Из-за эпидемии коронавируса в мире экономики многих стран оказались на грани краха. В России лишь несколько регионов держатся на плаву и обеспечивают себя сами. Однако эксперты считают, что страну ждет новый удар. Кризис в России только набирает обороты.Борьба с эпидемией коронавируса и социально-экономические последствия пандемии бьют по бюджетам России в целом и отдельных ее регионов. В ноябре правительство страны выделило десяти российским субъектам из федерального бюджета 280 миллиардов рублей на борьбу с последствиями пандемии. Всего регионы получат 300 миллиардов. Однако кризис в России все равно не миновать, считают эксперты.В конце осени Ингушетия была объявлена банкротом. В ближайшее время то е самое может произойти еще с рядом регионов страны. Речь идет не только о небогатых республиках Северного Кавказа, но и о субъектах Поволжья, ЦФО и Сибири.Из-за этого Россию ждет новый кризис, причем самый масштабный за последние 20 лет. Речь идет о кредитном кризисе, который может начаться из-за сильной истощенности бюджетов регионов страны. Об этом рассказал директор Центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенков. По словам аналитика, улучшение ситуации пока не предвидится."Что касается доходов, они могут так и не восстановиться. В конце концов, если мерить в долларах, то с 2013 года наши доходы упали минимум вдвое и так и не восстановились", – приводит слова эксперта ИА REGNUM.Многие субъекты России не смогут выполнить свои обязательства по займам. Около 60% из них из-за кризиса в России обанкротятся. Более-менее нормальная ситуация сейчас в Москве, Тюменской области, Башкирии, Татарстане.Кризис в России коснулся всех отраслей без исключения. Какие-либо долгосрочные прогнозы эксперты делать не берутся. В лучшем случает ситуация прояснится через два года.