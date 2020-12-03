Среди популярных ответов есть пожелание навсегда распрощаться с пандемией коронавируса.

Россияне под бой курантов будут желать здоровья, высокого заработка и карьерного роста. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску работы Superjob, передаёт RT.Здоровья граждане желают не только себе, но и родным и друзьям. Этот ответ оказался самым частым (35%). 8% респондентов желают высокий заработок, 7% попросят, чтобы не было мировых войн. Столько же — о карьерном росте.Сразу 5% опрошенных при переходе в 2021 год загадают окончание пандемии коронавируса. Также среди ответов — счастье (6%), брак (4%), стабильность (3%), любовь (3%) и собственное жильё (3%).Всего в опросе приняло участие 1,6 тысячи респондентов из всех округов страны.