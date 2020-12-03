Губернатор области планирует объявить 31 декабря 2020 года нерабочим днем. Об этом глава региона заявил журналистам лично. Напомним, со следующего года по решению Правительства 31 декабря будет

Губернатор области планирует объявить 31 декабря 2020 года нерабочим днем. Об этом глава региона заявил журналистам лично. Напомним, со следующего года по решению Правительства 31 декабря будет нерабочим днём на территории всей страны. В этом же году решение о том, будут ли работать в последний день года жители регионов России или нет, Кремль поручил принимать