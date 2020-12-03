Учебные занятия для всех студентов будут проводиться в онлайн-режиме.

Учебные занятия для всех студентов будут проводиться в онлайн-режиме.Зимняя экзаменационная сессия 2020-2021 гг. также пройдет с использованием электронной информационно-образовательной среды вуза и дистанционных информационно-образовательных технологий,сообщает «Ковров сегодня».Курсанты военного-учебного центра также продолжат обучение дистанционно.Для студентов, не имеющих технических возможностей принимать участие в образовательном процессе дистанционно, оборудованы рабочие места в главном корпусе вуза.Проход на территорию вуза будет также осуществляться с применением мер профилактики распространения коронавирусной инфекции. В случае выезда из общежития вуза иногородние студенты освобождаются от платы за коммунальные услуги и наем жилого помещения.Напомним о мерах, принятых в других учебных заведениях Владимирской области:Владимирский госуниверситет переходит на удаленное обучениеВо Владимирской области образовательные учреждения частично закрыты на карантинВ ВлГУ не планируют пересматривать стоимость обучения на удаленке