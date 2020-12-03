Злоумышленники при помощи чужого аккаунта открыли каршеринговый автомобиль, после чего завели двигатель и совершили поездку до одного из домов на улице Ленинский проспект...

Сотрудники службы участковых уполномоченных ОМВД России по Басманному району совместно с сотрудниками ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве задержали двух молодых людей, подозреваемых в неправомерном завладении транспортным средством стоимостью более 1 миллиона 300 тысяч рублей.В полицию поступило заявление от представителя каршеринговой компании. Мужчина сообщил, что неизвестные лица при помощи чужого аккаунта в мобильном приложении на Бауманской улице открыли автомобиль марки «Ниссан Кашкай» стоимостью более 1 миллиона 300 тысяч рублей, принадлежащий компании. После чего завели двигатель и совершили поездку до одного из домов на улице Ленинский проспект.В результате проверочных мероприятий участковые уполномоченные полиции выявили и на Ольховской улице задержали одного из подозреваемых – 22-летнего молодого человека, приезжего из ближнего зарубежья. Сотрудники ДПС на улице Ленинский проспект задержали второго подозреваемого - 25-летнего, ранее судимого приезжего мужчину, который, управляя данным автомобилем, совершил ДТП. Со слов задержанных, они совершили угон вышеуказанного транспортного средства без цели хищения.Следствием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60