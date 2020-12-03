Злоумышленник, приревновав сожительницу, поджег её дом.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Татарстана, проживающего в Коврове. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества путем поджога).В августе текущего года в полицию поступило сообщение о возгорании дачного дома. Хозяйка пояснила сотрудникам полиции, что подозревает в совершении поджога своего сожителя, который сразу же после произошедшего скрылся в неизвестном направлении.В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение злоумышленника и задержали его. В содеянном мужчина сознался.Установлено, что обвиняемый, находясь на территории участка, поджег скатерть, убедился, что пламя не погаснет, а после того, как огонь перекинулся на дом, убежал с места.В результате пожара дом был полностью уничтожен. Ущерб, причиненный потерпевшей, составил более 245 000 рублей.Свои действия обвиняемый объяснил тем, что приревновал сожительницу.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.