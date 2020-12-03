Из двух домов неизвестный похитил электрические приводы противопожарной безопасности в количестве 57 штук. Общий материальный ущерб составил более 600 тысяч рублей...

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Красносельское» г. Москвы задержали подозреваемого в кражах имущества организации на сумму более 600 тысяч рублей.В дежурную часть МО МВД России «Красносельское» г. Москвы обратились представители одной из столичных управляющих компаний с заявлениями о краже. Заявители рассказали, что на территории поселения Михайлово-Ярцевское из двух домов неизвестный похитил электрические приводы противопожарной безопасности в количестве 57 штук. Общий материальный ущерб составил более 600 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские МО МВД России «Красносельское» г. Москвы на улице Бажова задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний приезжий, который был полностью изобличен в совершении данных противоправных деяний.Установлено, что злоумышленник при помощи подручных инструментов совершил хищение электроприводов с целью дальнейшей реализации. В ходе обыска транспортного средства задержанного обнаружена и изъята часть похищенного имущества.Следственным отделением МО МВД России «Красносельское» г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ТиНАО8(926)941-46-57