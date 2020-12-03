На Студенческой улице в Перми загорелась крыша пятиэтажного многоквартирного дома. Огонь охватил территорию площадью около ста квадратных метров. Прибывшие на место происшествия ..

На Студенческой улице в Перми загорелась крыша пятиэтажного многоквартирного дома. Огонь охватил территорию площадью около ста квадратных метров.Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб эвакуировали из здания 70 человек. Пламя тушили силами 55 человек и 28 единиц спецтехники. По словам очевидцев, крыша дома сгорела. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.Местные жители отмечают, что на чердаке часто проводили время бездомные. Не исключено, что пожар возник из-за их деятельности, сообщает телеканал "".