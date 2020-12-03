Министр юстиции России Константин Чуйченко сообщил о планах ведомства запустить пилотный проект по переносу следственных изоляторов и колоний из городов. Для них хотят возвести отдельные ..

Министр юстиции России Константин Чуйченко сообщил о планах ведомства запустить пилотный проект по переносу следственных изоляторов и колоний из городов. Для них хотят возвести отдельные здания в пригородах.Чуйченко пояснил, что такое решение позволит отдалить граждан от тюремной атмосферы с одной стороны и улучшить условия содержания людей, попавших под следствие или за решетку. Глава Минюста добавил, что в первую очередь проект затронет женские СИЗО, передает телеканал "".