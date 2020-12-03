Доказано три случая, но на зону 43-летний домашний боксёр не отправится.

Житель Селивановского района регулярно избивал свою сожительницу. Доказано три случая, но на зону 43-летний домашний боксёр не отправится. Ему назначено девять месяцев исправительных работ, во время которых он будет 10% дохода отдавать государству.Интересно, что его уже привлекали к ответственности за подобные нарушения. Однако рецидив не поспособствовал тому, что мужчину отправят в колонию.Добавим, что в 2020 году в регионе снизилось количество уголовных дел по угрозе насилия, но выросло число .