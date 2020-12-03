В одной из больниц Якутии умерла еще одна женщина, отравившаяся кожным антисептиком в ноябре. Таким образом, число жертв отравления выросло до восьми человек. Напомним, что 18 ноября ..

В одной из больниц Якутии умерла еще одна женщина, отравившаяся кожным антисептиком в ноябре. Таким образом, число жертв отравления выросло до восьми человек.Напомним, что 18 ноября компания из девяти человек купила канистру с кожным антисептиком на спиртовой основе в селе Томтор и употребила его внутрь. В результате все они, кроме одного человека, умерли из-за повреждения внутренних органов. Состояние последнего пострадавшего оценивается как стабильное, передает .