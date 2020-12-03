С 3 до 12 декабря в онлайн-режиме пройдёт IV Всероссийский правовой (юридический) диктант.

С 3 до 12 декабря в онлайн-режиме пройдёт IV Всероссийский правовой (юридический) диктант.Принять участие в тестировании могут граждане в возрасте от 14 лет на сайте юрдиктант.рф.Диктант состоит из 40 вопросов, на ответы будет выделено 60 минут. Основная тематика: Конституция РФ с поправками 2020 года, меры поддержки граждан и бизнеса в период пандемии коронавирусной инфекции, трудовые, гражданские и семейные права.В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в юридический диктант будут включены вопросы, посвящённые Нюрнбергскому трибуналу.По завершении теста каждый участник получит сертификат о прохождении диктанта с персональным результатом, а также доступ к информационным материалам по допущенным ошибкам.