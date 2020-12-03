Новая станция возврата книг работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Владимирцы могут сдать книги в Областную научную библиотеку в любое время - даже ночью. Новая станция возврата книг работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.Это не кадры из будущего. В библиотеке появилась круглосуточная станция приёма книг. Теперь читающие не зависят от графика работы самой библиотеки. А с такой удобной зоной самообслуживания будет сложно не сдать книгу вовремя. Там же можно книгу продлить или посмотреть формуляр с помощью станции. Даже распечатать список книг, которые есть на руках. Попасть в зону самообслуживания, когда библиотека закрыта, можно по обновлённому читательскому билету. Обменять старый билет на новый можно бесплатно, по графику работы библиотеки.