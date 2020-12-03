Интернет-знакомство закончилось потерей денег. 55-летний житель Владимира стал жертвой мошенника. Как рассказывают в полиции, история началась летом этого года. Тогда мужчина познакомился в

Интернет-знакомство закончилось потерей денег. 55-летний житель Владимира стал жертвой мошенника. Как рассказывают в полиции, история началась летом этого года. Тогда мужчина познакомился в популярной соцсети с девушкой, пара начала регулярно переписываться через Интернет. Подруга жила в другом городе и через какое-то время стала регулярно просить своего нового знакомого о помощи. Интернет-пассии часто требовались деньги для