Они распределены на шесть медцентров, где будет организована бесплатная вакцинация.

А тем временем в регионе стартует вакцинация от коронавируса. Вакцина "Спутник Ви" уже поступила, сообщила сегодня Елена Утемова , директор департамента здравоохранения . Первыми привьют педагогов, врачей и соцработников.Елена Салова - зам главврача клинической больницы № 5 г. Владимира:- Это не больнее, чем обычный укол. Делают это в мышцу, в плечо. Без каких-то особенностей. Единственное, вакцина сама по себе особенная. У неё особенная температура хранения, способ разморозки. Она лежит в морозилке при температуре не теплее - 18 градусов. Если мы её достали и не использовали, повторно её замораживать нельзя.По словам медиков, тестовая вакцинация прошла удовлетворительно. Незначительное повышение температуры было только у двух пациентов. В области пока 1100 доз. Они распределены на шесть медцентров, где будет организована бесплатная вакцинация. Это больницы в Петушках, Александрове, Коврове, Муроме и Гусь-Хрустальном. Во Владимире привиться от коронавируса можно будет в пятой горбольнице. Вакцинация будет проходить в два этапа. Если после первой дозы у пациента нет осложнений, через 21 день ему введут вторую. Напомним, распоряжение о массовой вакцинации от Ковид - 19 дал Президент Владимир Путин. Она начнется с 7 декабря. Отметим, ранее в тестовом режиме прививку от коронавируса сделали желающие медработники.Игорь Журавлёв, инструктор ЛФК:- На первую часть вообще хорошо, незаметно. Вторая: было лёгкое недомогание, небольшой озноб с минимальной температурой. Немножко было, буквально развивалось в течение 12 часов. Просто ничего не осталось, ничего не заметно, ничего не видно будет.