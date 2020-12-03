Он состоится с 7 по 11 декабря.

В 2020 году восьмой открытый областной фестиваль любительских короткометражных картин «Киностарт» состоится с 7 по 11 декабря в онлайн-формате.Участниками мероприятия стали кинолюбители из Владимира, Суздаля, Коврова, Киржача, Судогды, Карабанова, села Черкутино и деревни Толпухово Собинского района. Другие субъекты РФ также не останутся в стороне - Ивановская, Московская, Курская, Нижегородская, Новосибирская и Ярославская области тоже представят свои творения. Мероприятие можно назвать международным, ибо на него заявились конкурсанты из Республики Беларусь.В программе фестиваля пять номинаций: короткометражный художественный фильм; документальный фильм; анимационный фильм; социальный ролик; промо-ролик.Оценивать работы будет профессиональное жюри. Для участников фестиваля запланированы мастер-классы, которые проведут заслуженные работники культуры и преподаватели ВГИКа.Программа «Киностарта» и другие подробности о мероприятии доступны на официальной странице события