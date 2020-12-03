Специалисты опасаются скачка заболеваемости.

Специалисты Роспотребнадзора, говоря о текущей ситуации с пандемией коронавируса, предложили отказаться от новогодних корпоративов.«Мы внесли 23 ноября в адрес главы региона инициативы по вопросам ограничений - никаких дискотек, конкурсов, танцев и других подобных мероприятий. Любое массовое скопление людей - новые заболевшие. Если и проводить, то на свежем воздухе и в ограниченном количестве. Ходить в гости тоже не рекомендуем. Все ограничения вводятся для того, чтобы после новогодних праздников мы не получили рост заболеваемости», - прокомментировал ситуацию начальник отдела санитарного надзора владимирского Роспотребнадзора Сергей Макеев.Напомним, что в регионе уже отменили массовые новогодние мероприятия в учреждениях образования. Директор профильного департамента отметила, что праздник провести можно, но внутри детских коллективов и без посторонних.