Сегодня поздравить героя к его дому пришли руководители города, представители областного военкомата.

Сегодня поздравления с 95-летием получает участник Великой Отечественной войны, владимирец Николай Щелконогов. Боевой путь Николай Матвеевич начал семнадцатилетним мальчишкой в 1943-м, дошёл до Берлина, оставив автограф на Рейхстаге. Освобождал Гомель, Брест, Варшаву , участвовал в штурме Берлина. Трижды был контужен. Награжден орденами Отечественной войны 2 степени, Орденом Славы 3 степени, медалями "За боевые заслуги" , "За победу над Германией", "За освобождение Варшавы и "За взятие Берлина". Ветеран и сейчас в строю. Николай Щелконогов активно работает в городском совете ветеранов. Знают его в школах и других учебных заведениях. Только в год 75-летия Победы Николай Матвеевич провел 75 уроков мужества. Сегодня поздравить героя к его дому пришли руководители города, представители областного военкомата.Андрей Шохин, глава г. Владимира:- К нам обратились все общественные организации, включая Совет ветеранов, Общественный Совет о присвоении этому великому нашему владимирцу звания Почетный гражданин города Владимира и мы с городским советом на декабрьской сессии рассмотрим этот вопрос. Поздравляем, желаем долголетия, и чтобы мы бы здесь неоднократно собирались и вы радовали наших детишек своими подвигами, своими рассказами!