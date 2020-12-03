Его оформят в ретро-стиле и воссоздадут атмосферу времён Советского союза.

Главный каток Владимира, расположенный на Пушкинском бульваре, практически готов к открытию. Дату назовут в ближайшее время, первый лёд уже готов. Его оформят в ретро-стиле и воссоздадут атмосферу времён Советского союза.Пространство планируют украсить светящимися силуэтами фигуристов и световыми буквами.«Наша задача передать то чувство праздника, которое было у наших родителей, бабушек и дедушек», - написали организаторы в соцсетях.Каток на бульваре имени Пушкина будет радовать владимирцев и гостей города шестой год. По подсчётам организаторов за это время прокатиться по нему успели более 81 000 человек. Подробности о «ретрокатке» можно узнать на официальной странице .Добавим, что параллельно заливка идёт в Центральном парке областного центра.